СБУ: Затримано чоловіків, які готували теракти в Дніпрі та на Львівщині на замовлення Росії

Затриманих завербували в Telegram-каналах з пошуку "легких заробітків", зазначає СБУ

Затриманий (Фото: СБУ)

Правоохоронці запобігли терактам, які на замовлення російських спецслужб мали відбутися у Дніпропетровській та Львівській областях. Про це повідомила Служба безпеки України.

Затримано двох чоловіків, які порізно готували підриви біля місцевих територіальних центрів комплектування. Також затримано ще одного фігуранта, який виготовляв вибухівку та ховав її у схрони.

Як встановило розслідування, підозрювані мали закласти поблизу військових об’єктів саморобні вибухові пристрої (СВП). Потім російські спецслужбісти планували дистанційно активувати їх за допомогою телефонів, якими були споряджені вибухівки.

За матеріалами справ, фігуранти отримали замовлення з Росії після того, як їх завербували у Telegram-каналах з пошуку "легких заробітків".

Після дистанційного вербування вони отримали від кураторів геолокації, з яких забрали заздалегідь підготовлені СВП.

СБУ затримала їх, коли один з фігурантів намагався закласти вибуховий пристрій на місці спланованого теракту, інший – доукомплектовував СВП.

У Дніпрі на гарячому затримали 27-річного місцевого дезертира біля потенційної цілі. На місці у нього вилучили СВП, споряджений телефоном з функцією віддаленого доступу для окупантів.

"Варто зазначити, що підозрілу поведінку зловмисника біля ТЦК помітили цивільні мешканці. Вони одразу повідомили про це правоохоронцям, як СБУ рекомендує під час своєї інформаційної кампанії "Спали ФСБшника", – зазначають правоохоронці.

На Львівщині затримали 32-річного жителя Кривого Рогу, який прибув до Стрия, щоб вчинити подвійний теракт у місті.

Спочатку агент за завданням Росії планував підірвати мобільний пост ТЦК, а потім припарковане службове авто.

Також по гарячих слідах затримано 30-річного місцевого мешканця, який виготовив СВП для організації терактів.

Двом "підривникам" слідчі повідомили про підозру в:

← державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану;

← готуванні до вчинення теракту за попередньою змовою групою осіб;

← незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Стосовно третього фігуранта тривають слідчі дії.

Затримані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 12 років тюрми до довічного ув`язнення з конфіскацією майна.

Докази (Фото: CБУ)

Докази (Фото: CБУ)

Затриманий (Фото: CБУ)

17 квітня повідомлялося, що звукорежисер відомої радіостанції готував теракти на замовлення Росії в центрі Києва.

28 квітня було затримано військового, який готував теракт у Дніпрі на замовлення Росії.