СБУ: Задержаны мужчины, которые готовили теракты в Днепре и Львовской области по заказу РФ

Задержанных завербовали в Telegram-каналах по поиску "легких заработков", отмечает СБУ

Задержанный (Фото: СБУ)

Правоохранители предотвратили теракты, которые по заказу российских спецслужб должны были состояться в Днепропетровской и Львовской областях. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Задержаны двое мужчин, которые порознь готовили подрывы возле местных территориальных центров комплектования. Также задержан еще один фигурант, который изготовлял взрывчатки и прятал их в тайники.

Как установило расследование, подозреваемые должны были заложить вблизи военных объектов самодельные взрывные устройства (СИН). Затем российские спецслужбы планировали дистанционно активировать их с помощью телефонов, которыми были снаряжены взрывчатки.

По материалам дел, фигуранты получили заказы из России после того, как их завербовали на Telegram-каналах по поиску "легких заработков".

После дистанционной вербовки они получили от кураторов геолокации, из которых забрали заранее подготовленные СВП.

СБУ задержала их, когда один из фигурантов пытался заложить взрывное устройство на месте спланированного теракта, другой – доукомплектовал СВП.

В Днепре "с поличным" задержали 27-летнего местного дезертира возле потенциальной цели. На месте у него изъяли СВП, снаряженный телефоном с функцией удаленного доступа для оккупантов.

"Стоит отметить, что подозрительное поведение злоумышленника возле ТЦК заметили гражданские жители. Они сразу сообщили об этом правоохранителям, как СБУ рекомендует во время своей информационной кампании "Спали ФСБшника", – отмечают правоохранители.

Во Львовской области задержали 32-летнего жителя Кривого Рога, который прибыл в Стрый, чтобы совершить двойной теракт в городе.

Сначала агент по заданию России планировал взорвать мобильный пост ТЦК, а затем припаркованный служебный автомобиль.

Также "по горячим следам" задержан 30-летний местный житель, который изготовил СВП для организации терактов.

Двум взрывателям следователи сообщили о подозрении в:

← государственной измене, совершенной в условиях военного положения;

← готовке к совершению теракта по предварительному сговору группой лиц;

← незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

В отношении третьего фигуранта продолжаются следственные действия.

Задержанные содержатся под стражей без права внесения залога. Им грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Доказательства (Фото: CБУ)

Доказательства (Фото: CБУ)

Задержанный (Фото: CБУ)

17 апреля сообщалось, что звукорежиссер известной радиостанции готовил теракты по заказу России в центре Киева.

28 апреля был задержан военный, который готовил теракт в Днепре по заказу России.