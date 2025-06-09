СБУ: Задержан киевлянин, который искал для России ПВО в столице и корректировал удары

Задержанный (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины сообщила о задержании корректировщика массированных воздушных атак россиян по Киеву. По данным правоохранителей, по заказу ФСБ он искал координаты расположения противовоздушной обороны.

Отмечается, что враг планировал после получения информации сначала уничтожить ПВО над столицей, а затем "беспрепятственно" обстреливать гражданскую инфраструктуру.

Задержанный – 41-летний кладовщик местного предприятия, которого россияне завербовали через запрещенную соцсеть "ВКонтакте". По указаниям врага мужчина после объявления воздушной тревоги выходил искать локацию мобильных огневых групп и систем ПВО.

СБУ разоблачила мужчину на начальном этапе его разведактивности и задержала в момент, когда тот шпионил вблизи пункта базирования украинских защитников. На месте у него изъяли мобильный телефон с поличным.

Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене. В настоящее время он находится под стражей, ему может грозить пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.