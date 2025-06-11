СБУ: Затримано чоловіка, який здавав Росії локації військових авіабаз у Львівській області

Затриманий (Фото: ОГП)

У Львівській області затримано 57-річного місцевого безробітного, якого підозрюють у тому, що він здавав спецслужбам Росії дані про роботу аеродромів та готував нові атаки по регіону. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генпрокурора.

Як з'ясували правоохоронці, головним завданням чоловіка був пошук військових авіабаз на території західного регіону. Щоб виявити їх координати, він в кінці 2024 року і на початку 2025 року на власному авто їздив та роздивлявся місцевість. Також він збирав інформацію про роботу та охорону аеродрому на Львівщині, а також про військову техніку, яка могла там перебувати.

Фото локацій чоловік відправляв куратору ФСБ та робив позначки на Google-картах. Отримані дані росіяни планували використати для підготовки та здійснення обстрілів та терористичних актів у регіоні.

В СБУ повідомили, що для комунікації з ворогом чоловік використовував анонімний чат у месенджері, а після кожного сеансу зв’язку ретельно видаляв листування. Однак, попри ці заходи, його вдалося викрити та затримати за місцем проживання. Зазначається, що під час обшуку в нього вилучили телефон з доказами роботи на ФСБ.

Затриманому оголосили про підозру в державній зраді та узяли під варту. Йому може загрожувати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.