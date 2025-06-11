СБУ: Задержан мужчина, который сдавал России локации военных авиабаз во Львовской области

Задержанный (Фото: ОГП)

Во Львовской области задержан 57-летний местный безработный, которого подозревают в том, что он сдавал спецслужбам России данные о работе аэродромов и готовил новые атаки по региону. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора.

Как выяснили правоохранители, главной задачей мужчины был поиск военных авиабаз на территории западного региона. Чтобы выявить их координаты, он в конце 2024 года и начале 2025 года на собственном авто ездил и рассматривал местность. Также он собирал информацию о работе и охране аэродрома во Львовской области, а также о военной технике, которая там могла находиться.

Фото локаций мужчина отправлял куратору ФСБ и делал пометки на Google-картах. Полученные данные россияне планировали использовать при подготовке и совершении обстрелов и террористических актов в регионе.

В СБУ сообщили, что для коммуникации с врагом мужчина использовал анонимный чат в мессенджере, а после каждого сеанса связи тщательно удалял переписку. Однако, несмотря на эти меры, его удалось разоблачить и задержать по месту жительства. Отмечается, что при обыске у него изъяли телефон с подтверждениями работы на ФСБ.

Задержанному объявили о подозрении в государственной измене и взяли под стражу. Ему может грозить пожизненное заключение с конфискацией имущества.