СБУ заявила о задержании в Киеве агента элитного подразделения российской разведки

Задержан по подозрению в госизмене (Фото: СБУ)

Контрразведка Службы безопасности задержала 44-летнего киевлянина, подозреваемого в сотрудничестве с российской военной разведкой и наведении ракетно-дроновых атак России по Киевской области. Об этом сообщают СБУ и Офис генерального прокурора.

По данным следствия, мужчина сотрудничал с центром спецназначения "Сенеж" Генерального штаба Вооруженных сил России. В поле зрения российской военной разведки он попал во время эфира чата "Рулетка", где высказывал пророссийскую позицию.

После вербовки фигурант дела начал отслеживать локации местных предприятий, которые, по его мнению, могли быть вовлечены в производство военного снаряжения для Сил обороны.

Для сбора данных он расспрашивал знакомых под видом бытовых разговоров, а затем осуществлял разведку по указанным адресам. Одновременно мужчина шпионил по маршрутам движения и боевым позициям мобильных огневых групп во время воздушных тревог.

По данным следствия, собранные данные задержанный планировал использовать для подготовки обстрелов столичного региона в обход украинской противовоздушной обороны.

Служба безопасности задокументировала деятельность фигуранта дела и приняла комплексные меры для обеспечения безопасности украинских предприятий. После этого сотрудники СБУ задержали его по месту жительства в Киеве.

У задержанного изъяты два телефона, где сохранены фото украинских объектов с привязкой к гугл-картам.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении государственной измены в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога.