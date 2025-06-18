СБУ: Затримано військового, який коригував удари Росії. Через нього загинули бійці Сил оборони
У Черкаській області викрито "крота" серед військових, якого підозрюють у наведенні російських ударів по Силах оборони. Про це повідомили Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань.
За матеріалами справи, фігурант наводив ворожі удари по локаціях військової частини, в якій проходив службу, та не тільки. Він співпрацював з російськими спецслужбами "з ідейних переконань" і навіть відмовився від винагороди.
З листопада 2024 року до травня 2025 року військовий підтримував зв’язок через месенджер із колишнім бойовиком терористичної ДНР, який нині служить в армії Росії. Він передавав йому точні координати розташування підрозділів, військової техніки, а також персональні дані військовослужбовців, зокрема, прізвища та номери телефонів.
Правоохоронці встановили, що після передання частини цієї інформації росіяни здійснили ракетний обстріл зазначеної військової частини. В цей момент підозрюваний виїхав в інший регіон у відрядження.
Також слідчі з'ясували, що фігурант передав ворогу координати військових об'єктів у Черкаській, Житомирській, Рівненській та Донецькій областях. Унаслідок завданих ракетних ударів загинули українські військовослужбовці.
За сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України СБУ та ДБР викрили та затримали військового, а під час обшуків знайшли докази співпраці з Росією. Йому повідомили про підозру в державній зраді, в разі доведення провини фігуранту може загрожувати довічне позбавлення волі.
Наразі військовий перебуває під вартою без права внесення застави.
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