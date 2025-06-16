Двоє коригувальників російських ударів по Миколаївщині отримали 15 років увʼязнення з конфіскацією майна. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як встановило розслідування, фігуранти наводили російські ракети на логістичні центри та запасні командні пункти українських військ.

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За матеріалами справи, коригувальниками є двоє місцевих жителів, які діяли окремо і яких росіяни завербували у Telegram-каналах з пошуку "легких грошей".

Один із засуджених – 44-річний охоронець приватної компанії зі Снігурівки, який відстежував пункти базування та маршрути руху українських військ у напрямку передової.

Зібрані координати він "зливав" у чат-бот Сергія Лебедєва (відомого під псевдонімом №Лохматий№), який переховується у Донецьку та працює на Федеральну службу безпеки і воєнну розвідку Росії, повідомляють правоохоронці.

Інший засуджений – 47 річний безробітний з Миколаєва, який шпигував за локаціями оборонців міста.

Агентурні "звіти" чоловік месенджером надсилав куратору з ФСБ у вигляді фото потенційних цілей з прив’язкою до місцевості.

Співробітники СБУ затримали одного із чоловіків у червні 2023 року, іншого – у грудні 2024 року. Під час обшуків у них вилучено телефони із доказами їхньої співпраці з ворогом.

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав обох затриманих винними у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

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