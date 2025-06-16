Фигуранты наводили вражеские ракеты на логистические центры и запасные командные пункты украинских войск

Два корректировщика российских ударов по Николаевской области получили 15 лет заключения с конфискацией имущества. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Как установило расследование, фигуранты наводили российские ракеты на логистические центры и запасные командные пункты украинских войск.

По материалам дела, корректировщики – два местных жителя, действовавших отдельно и завербованных россиянами в Telegram-каналах по поиску "легких денег".

Один из осужденных – 44-летний охранник частной компании из Снигиревки, который отслеживал пункты базирования и маршруты движения украинских войск в направлении передовой.

Собранные координаты он "сливал" в чат-бот Сергея Лебедева (известного под псевдонимом №Лохматий№), который скрывается в Донецке и работает на Федеральную службу безопасности и военную разведку России, сообщают правоохранители.

Другой осужденный – 47-летний безработный из Николаева, который шпионил за локациями защитников города.

Агентурные "отчеты" мужчина по мессенджеру присылал куратору из ФСБ в виде фото потенциальных целей с привязкой к местности.

Сотрудники СБУ задержали одного из мужчин в июне 2023 года, другого – в декабре 2024 года. В ходе обысков у них изъяты телефоны с доказательствами их сотрудничества с врагом.

На основании собранных следователями СБУ доказательств суд признал обоих задержанных виновными в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.