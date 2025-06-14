В Одесі затримали чоловіка, який на замовлення Росії мав підірвати українського офіцера

Зазначається, що 31-річного мешканця Одеської області було завербовано російськими спецслужбами через Telegram у травні цього року

Український військовий (Фото: Генштаб ЗСУ)

Правоохоронці затримали чоловіка, який на замовлення російських спецслужб мав підірвати офіцера Збройних Сил України в Одесі. Про це повідомили у пресслужбах Офісу генерального прокурора та Служби безпеки України.

За даними слідства, у травні цього року 31-річного мешканця Одеської області було завербовано спецслужбами РФ через Telegram – чоловік шукав "легких грошей". Спочатку він отримав "тестове завдання" й мав підпалити військовий автомобіль. Виконавши його, чоловік отримав інструкції щодо організації замаху на українського офіцера.

Зокрема, він мав забрати саморобну вибухівку з заздалегідь підготовленого схованого місця й встановити її там, де перебував військовий.

За даними правоохоронців, чоловік мав залишити вибухівку з уламковою начинкою на дитячому майданчику в одному з житлових районів Одеси. Російські спецслужби планували підірвати її дистанційно – за допомогою мобільного телефону, вбудованого в пристрій.

Працівники СБУ затримали чоловіка на місці, одразу після того, як він залишив вибухівку там, де мав статися теракт.

Затриманому вручено підозру у замаху на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб, умисному знищенні майна шляхом підпалу, а також у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ