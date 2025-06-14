В Одессе задержан мужчина, который по заказу РФ должен был подорвать украинского офицера
Правоохранители задержали мужчину, который по заказу российских спецслужб должен был подорвать офицера Вооруженных Сил Украины в Одессе. Об этом сообщили в пресс-службах Офиса генерального прокурора и Службы безопасности Украины.
По данным следствия, в мае этого года 31-летний житель Одесской области был завербован спецслужбами РФ через Telegram – мужчина искал "легких денег". Сначала он получил "тестовое задание" и должен был поджечь военный автомобиль. Выполнив его, мужчина получил инструкции по организации покушения на украинского офицера.
В частности, он должен был забрать самодельную взрывчатку из заранее подготовленного скрытого места и установить ее там, где находился военный.
По данным правоохранителей, мужчина должен был оставить взрывчатку с обломочной начинкой на детской площадке в одном из жилых районов Одессы. Российские спецслужбы планировали взорвать ее дистанционно – с помощью мобильного телефона, встроенного в устройство.
Сотрудники СБУ задержали мужчину на месте сразу после того, как он оставил взрывчатку там, где должен был произойти теракт.
Задержанному вручено подозрение в покушении на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц, преднамеренном уничтожении имущества путем поджога, а также в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.
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