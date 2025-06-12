СБУ: Российские спецслужбы хотели подорвать 15-летнюю школьницу в центре Ивано-Франковска

Несовершеннолетняя обратилась в чат-бот СБУ "Спали" ФСБшника" и сообщила о намерениях оккупантов завербовать ее

Следственные действия (Фото: СБУ)

Правоохранители предотвратили теракт в людном месте Ивано-Франковска, который должна была совершить несовершеннолетняя по заказу российских спецслужб. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

Оккупанты в соцсети предложили 15-летней жительнице Ивано-Франковска за денежное вознаграждение изготовить взрывное устройство. По инструкции россиян, она должна была "усилить" взрывчатку гайками и спрятать в термос.

Теракт удалось предотвратить благодаря тому, что девушка своевременно сообщила о полученной задаче и сотрудничала с правоохранителями, параллельно координировавшими ее действия.

В СБУ уточнили, что несовершеннолетняя обратилась в чат-бот СБУ "Спали" ФСБшника" и сообщила о намерениях оккупантов завербовать ее для совершения теракта.

Задачу "куратора" она выполняла в арендованном жилье, чтобы не вызвать лишних подозрений. В дальнейшем, по четким указаниям, несовершеннолетняя должна была спрятать взрывчатку в термос и отнести в людное место в городском парке.

Правоохранители выяснили, что во время перевозки взрывчатки представитель спецслужбы РФ пытался дистанционно активировать устройство, чтобы совершить теракт со смертельным исходом и ликвидировать "исполнительницу". Заранее внесенные во взрывное устройство технические изменения сделали невозможным его детонацию.

После сорванной задачи "куратор" шантажировал несовершеннолетнюю и потребовал, чтобы она устранила неисправность взрывного устройства и отнесла его в центр города.

В рамках расследования уголовного производства по статье о военных преступлениях устанавливаются агенты РФ, пытавшиеся завербовать несовершеннолетнюю.

Фото: ОГП

Фото: ОГП