СБУ: Російські спецслужби хотіли підірвати 15-річну школярку в центрі Івано-Франківська

Неповнолітня звернулася в чат-бот СБУ "Спали" ФСБшника" і повідомила про наміри окупантів завербувати її

Слідчі дії (Фото: СБУ)

Правоохоронці запобігли теракту у людному місці Івано-Франківська, який мала здійснити неповнолітня на замовлення російських спецслужб. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

Окупанти у соцмережі запропонували 15-річній мешканці Івано-Франківська за грошову винагороду виготовити вибуховий пристрій. За інструкцією росіян, вона мала "підсилити" вибухівку гайками та заховати у термос.

Теракту вдалося запобігти завдяки тому, що дівчина своєчасно повідомила про отримане завдання та співпрацювала з правоохоронцями, які паралельно координували її дії.

В СБУ уточнили, що неповнолітня звернулася до чат-бота СБУ "Спали" ФСБшника" і повідомила про наміри окупантів завербувати її для вчинення теракту.

Завдання "куратора" вона виконувала в орендованому житлі, щоб не викликати зайвих підозр. Надалі за чіткими вказівками неповнолітня мала сховати вибухівку у термос і віднести у людне місце в міському парку.

Правоохоронці з’ясували, що під час перевезення вибухівки представник спецслужби РФ намагався дистанційно активувати пристрій, щоб спричинити теракт зі смертельними наслідками й ліквідувати "виконавицю". Завчасно внесені у вибуховий пристрій технічні зміни унеможливили його детонацію.

Після зірваного завдання "куратор" шантажував неповнолітню та вимагав, щоб вона усунула несправність вибухового пристрою й віднесла його у центр міста.

У межах розслідування кримінального провадження за статтею про воєнні злочини встановлюються агенти РФ, які намагалися завербувати неповнолітню.

Фото: ОГП

Фото: ОГП