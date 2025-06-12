СБУ: Російські спецслужби хотіли підірвати 15-річну школярку в центрі Івано-Франківська
Правоохоронці запобігли теракту у людному місці Івано-Франківська, який мала здійснити неповнолітня на замовлення російських спецслужб. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.
Окупанти у соцмережі запропонували 15-річній мешканці Івано-Франківська за грошову винагороду виготовити вибуховий пристрій. За інструкцією росіян, вона мала "підсилити" вибухівку гайками та заховати у термос.
Теракту вдалося запобігти завдяки тому, що дівчина своєчасно повідомила про отримане завдання та співпрацювала з правоохоронцями, які паралельно координували її дії.
В СБУ уточнили, що неповнолітня звернулася до чат-бота СБУ "Спали" ФСБшника" і повідомила про наміри окупантів завербувати її для вчинення теракту.
Завдання "куратора" вона виконувала в орендованому житлі, щоб не викликати зайвих підозр. Надалі за чіткими вказівками неповнолітня мала сховати вибухівку у термос і віднести у людне місце в міському парку.
Правоохоронці з’ясували, що під час перевезення вибухівки представник спецслужби РФ намагався дистанційно активувати пристрій, щоб спричинити теракт зі смертельними наслідками й ліквідувати "виконавицю". Завчасно внесені у вибуховий пристрій технічні зміни унеможливили його детонацію.
Після зірваного завдання "куратор" шантажував неповнолітню та вимагав, щоб вона усунула несправність вибухового пристрою й віднесла його у центр міста.
У межах розслідування кримінального провадження за статтею про воєнні злочини встановлюються агенти РФ, які намагалися завербувати неповнолітню.
- 11 березня 2025 року Нацполіція повідомила, що біля залізничного вокзалу в Івано-Франківську пролунало кілька вибухів. Згодом стало відомо, що загинув неповнолітній. Також повідомлялося про трьох постраждалих.
- 12 березня СБУ повідомила, що у місті стався теракт. Російська спецслужба підірвала двох неповнолітніх агентів, які переносили саморобний вибуховий пристрій.