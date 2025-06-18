СБУ: Задержан военный, корректировавший удары России. Из-за него погибли бойцы Сил обороны

Задержанный (Фото: СБУ)

В Черкасской области разоблачен "крот" среди военных, подозреваемый в наведении российских ударов по Силам обороны. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований.

По материалам дела, фигурант наводил вражеские удары по локациям воинской части, в которой проходил службу, и не только. Он сотрудничал с российскими спецслужбами "по идейным убеждениям" и даже отказался от вознаграждения.

С ноября 2024 года по май 2025 года военный поддерживал связь через мессенджер с бывшим боевиком террористической ДНР, который сейчас служит в армии России. Он передавал ему точные координаты расположения подразделений, военной техники, а также персональные данные военнослужащих, в частности фамилии и номера телефонов.

Правоохранители установили, что после передачи части этой информации россияне совершили ракетные обстрелы указанной воинской части. В этот момент подозреваемый уехал в другой регион в командировку.

Следователи выяснили, что фигурант передал врагу координаты военных объектов в Черкасской, Житомирской, Ровенской и Донецкой областях. В результате нанесенных ракетных ударов погибли украинские военнослужащие.

При содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины СБУ и ГБР разоблачили и задержали военного, а во время обысков нашли доказательства сотрудничества с Россией. Ему сообщили о подозрении в государственной измене, в случае доказания вины фигуранту может грозить пожизненное лишение свободы.

В настоящее время военный находится под стражей без права внесения залога.