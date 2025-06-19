СБУ: Задержан "крот", готовивший удары России по противокорабельным комплексам "Нептун"

Задержанный (Фото: Служба безопасности Украины)

Правоохранители задержали украинского военного, который, по версии следствия, работал на российское Главное разведывательное управление. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

По данным СБУ, мужчину задержала военная контрразведка при содействии главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского и командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапы.

По версии следствия, он готовил воздушную атаку россиян на украинские ракетные комплексы "Нептун", которые держат под огневым контролем прибрежную акваторию Черного моря. Задержанный – 33-летний военнослужащий, которого завербовала российская военная разведка, более известная как ГРУ.

В спецслужбе утверждают, что по поручению оккупантов мужчина должен был передать им геолокации подразделения, где он проходит службу и охраняет противокорабельные комплексы "Нептун" на юге Украины. В случае получения соответствующих координат россияне планировали совершить по ним комбинированный удар с использованием дронов и ракет.

Перед началом атаки куратор должен был предупредить агента об уходе на "безопасное" расстояние от зоны огневого поражения.

По данным СБУ, мобилизованный попал в поле зрения агрессора при распространении пророссийских комментариев в чат-ботах Минобороны России. В прокуратуре уточнили, что в начале июня 2025 года он разместил в сети неразрешенную к обнародованию информацию.

Действуя в интересах государства-агрессора, на официальной странице Министерства внутренних дел России в запрещенной социальной сети "ВКонтакте" он опубликовал изображения с Google-карты с данными о расположении подразделений Сил обороны.

Мужчине объявили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

17 июня СБУ заявила о задержании в Киеве агента элитного подразделения российской военной разведки.

18 июня сообщалось, что в Черкасской области разоблачили "крота" среди военных, подозреваемого в наведении российских ударов по украинским воинам.