СБУ: Чиновников Одесского горсовета подозревают в хищении средств на захоронение военных

По выводам независимых экспертиз, участники схемы могли присвоить более 2,1 млн грн

Подозреваемые (Фото: CБУ)

Служба безопасности Украины и следователи Национальной полиции разоблачили в Одессе схему хищения бюджетных средств, предназначавшихся для захоронения погибших военных. Об этом сообщает СБУ.

По материалам дела, подозреваемые присваивали почти 50% денег, которые выделялись на то, чтобы для родственников украинских военных их захоронение было бесплатным.

Как установило расследование, к схеме причастны чиновники Одесского городского совета и местные предприниматели.

"Преступный механизм заключался в том, что участники сделки заключали договоры по завышенным ценам, а полученную "разницу" распределяли между собой", – сообщают правоохранители.

Согласно выводам независимых экспертиз, чиновники присвоили более 2,1 млн грн из 4,8 млн грн, которые Одесский городской совет выделил на установку 88 памятников.

Правоохранители сообщили организаторам и участникам схемы о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением в условиях военного или чрезвычайного положения в особо крупных размерах или организованной группой.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Подозреваемые (Фото: CБУ)

Подозреваемые (Фото: CБУ)

17 февраля Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Одессе семерых фигурантов – основателя и топ-менеджеров местной компании. По данным следствия, предприятие поставляло в РФ оборудование для электросетей военных баз.