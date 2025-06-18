СБУ: Чиновников Одесского горсовета подозревают в хищении средств на захоронение военных
Служба безопасности Украины и следователи Национальной полиции разоблачили в Одессе схему хищения бюджетных средств, предназначавшихся для захоронения погибших военных. Об этом сообщает СБУ.
По материалам дела, подозреваемые присваивали почти 50% денег, которые выделялись на то, чтобы для родственников украинских военных их захоронение было бесплатным.
Как установило расследование, к схеме причастны чиновники Одесского городского совета и местные предприниматели.
"Преступный механизм заключался в том, что участники сделки заключали договоры по завышенным ценам, а полученную "разницу" распределяли между собой", – сообщают правоохранители.
Согласно выводам независимых экспертиз, чиновники присвоили более 2,1 млн грн из 4,8 млн грн, которые Одесский городской совет выделил на установку 88 памятников.
Правоохранители сообщили организаторам и участникам схемы о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением в условиях военного или чрезвычайного положения в особо крупных размерах или организованной группой.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
- 17 февраля Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Одессе семерых фигурантов – основателя и топ-менеджеров местной компании. По данным следствия, предприятие поставляло в РФ оборудование для электросетей военных баз.