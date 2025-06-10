СБУ заявила о задержании шести подозреваемых в торговле трофейным оружием – фото

Среди задержанных – правоохранитель из Днепра, который через свои связи во фронтовых районах вывозил трофейное оружие

Задержанный (Фото: Служба безопасности Украины)

Правоохранители задержали шесть человек в четырех регионах страны, им инкриминируют нелегальную продажу трофейного оружия. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Национальная полиция.

У подозреваемых изъяли российские автоматы, снайперские винтовки, гранатометы и взрывчатку.

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В Киевской области задержаны два человека, которые вывозили оружие с мест бывших боев в регионе, а затем подыскивали клиентов среди криминальных кругов.

В Днепре задержали местного правоохранителя, который через свои связи во фронтовых районах вывозил трофейное оружие в областной центр. Затем знакомый чиновника через почту отправлял заказчикам разукомплектованные средства поражения под видом посылок с бытовой техникой.

В Житомирской области задержан мужчина, который вывез с Харьковского направления снайперскую винтовку российского образца. Мужчина спрятал ее в тайник и пытался продать.

По данным полиции, он причастен к четырем фактам сбыта оружия и боеприпасов. Свою деятельность он организовал через интернет-переписку, используя почтовые службы для доставки. Среди "товаров" – подствольный гранатомет, противопехотные мины с взрывными машинками, боевые патроны и снайперская винтовка.

В Закарпатской области задержан на торговле оружием 45-летний житель Мукачевского района. По версии следствия, он обустроил в лесополосе тайник со взрывчаткой и гранатометами и подыскивал покупателей.

Нацполиция уточнила, что мужчина продал клиенту две гранаты с запалом, два гранатометных выстрела, сигнальную мину и взрывной пакет.

Задержанным сообщили о подозрении по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами. Подозреваемые находятся под стражей без права внесения залога, им грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ