СБУ заявила о задержании шести подозреваемых в торговле трофейным оружием – фото
Правоохранители задержали шесть человек в четырех регионах страны, им инкриминируют нелегальную продажу трофейного оружия. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Национальная полиция.
У подозреваемых изъяли российские автоматы, снайперские винтовки, гранатометы и взрывчатку.
В Киевской области задержаны два человека, которые вывозили оружие с мест бывших боев в регионе, а затем подыскивали клиентов среди криминальных кругов.
В Днепре задержали местного правоохранителя, который через свои связи во фронтовых районах вывозил трофейное оружие в областной центр. Затем знакомый чиновника через почту отправлял заказчикам разукомплектованные средства поражения под видом посылок с бытовой техникой.
В Житомирской области задержан мужчина, который вывез с Харьковского направления снайперскую винтовку российского образца. Мужчина спрятал ее в тайник и пытался продать.
По данным полиции, он причастен к четырем фактам сбыта оружия и боеприпасов. Свою деятельность он организовал через интернет-переписку, используя почтовые службы для доставки. Среди "товаров" – подствольный гранатомет, противопехотные мины с взрывными машинками, боевые патроны и снайперская винтовка.
В Закарпатской области задержан на торговле оружием 45-летний житель Мукачевского района. По версии следствия, он обустроил в лесополосе тайник со взрывчаткой и гранатометами и подыскивал покупателей.
Нацполиция уточнила, что мужчина продал клиенту две гранаты с запалом, два гранатометных выстрела, сигнальную мину и взрывной пакет.
Задержанным сообщили о подозрении по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами. Подозреваемые находятся под стражей без права внесения залога, им грозит до семи лет лишения свободы.
- В январе 2025 года сообщалось о задержании 15 подозреваемых в незаконной торговле оружием.
- 27 мая ГБР сообщило о задержании правоохранителя из Покровска, организовавшего канал нелегальной продажи трофейного оружия.