ГБР подозревает правоохранителя из Покровска в продаже трофейного оружия – фото

Во время обыска следователи обнаружили автомат, пистолет, пять ручных гранат, восемь магазинов для автоматического оружия и почти 2000 патронов

Следственные действия (Фото: ГБР)

Разоблачен правоохранитель из Донецкой области и его сообщник, организовавшие канал нелегальной продажи трофейного оружия. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

По данным следствия, правоохранитель из Покровска решил совместно со знакомым заняться перепродажей огнестрельного и другого оружия. Он скупал преимущественно трофейное оружие советского образца и выставлял его на перепродажу в интернете. Его сообщник должен был обеспечить "доставку". Цена за товар достигала от 50 000 грн до почти 120 000 грн.

Оба мужчины получили подозрение в незаконном приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия, без предусмотренного законом разрешения по предварительному сговору группой лиц.

Во время обыска в квартирах и автомобилях подозреваемых обнаружили и изъяли автомат, пистолет, пять ручных гранат, восемь магазинов к автоматическому оружию и почти 2000 патронов различных калибров. Никаких разрешений на хранение оружия и боеприпасов у мужчин не было.

В настоящее время им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 908 000 грн – для правоохранителя и 450 000 грн – для гражданского. Им грозит до семи лет за решеткой.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР