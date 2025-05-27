ГБР подозревает правоохранителя из Покровска в продаже трофейного оружия – фото
Разоблачен правоохранитель из Донецкой области и его сообщник, организовавшие канал нелегальной продажи трофейного оружия. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.
По данным следствия, правоохранитель из Покровска решил совместно со знакомым заняться перепродажей огнестрельного и другого оружия. Он скупал преимущественно трофейное оружие советского образца и выставлял его на перепродажу в интернете. Его сообщник должен был обеспечить "доставку". Цена за товар достигала от 50 000 грн до почти 120 000 грн.
Оба мужчины получили подозрение в незаконном приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия, без предусмотренного законом разрешения по предварительному сговору группой лиц.
Во время обыска в квартирах и автомобилях подозреваемых обнаружили и изъяли автомат, пистолет, пять ручных гранат, восемь магазинов к автоматическому оружию и почти 2000 патронов различных калибров. Никаких разрешений на хранение оружия и боеприпасов у мужчин не было.
В настоящее время им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 908 000 грн – для правоохранителя и 450 000 грн – для гражданского. Им грозит до семи лет за решеткой.
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