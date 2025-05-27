ДБР підозрює правоохоронця з Покровська у продажу трофейної зброї – фото

Під час обшуку слідчі виявили автомат, пістолет, п’ять ручних гранат, вісім магазинів до автоматичної зброї та майже 2000 набоїв

Слідчі дії (Фото: ДБР)

Викрито правоохоронця з Донецької області та його спільника, які організували канал нелегального продажу трофейної зброї. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, правоохоронець з Покровська вирішив спільно зі знайомим зайнятися перепродажем вогнепальної та іншої зброї. Він скуповував переважно трофейну зброю радянського зразка та виставляв її на перепродаж в інтернеті. Його спільник мав забезпечити "доставлення". Ціна за товар сягала від 50 000 грн до майже 120 000 грн.

Обом чоловікам повідомлено про підозру в незаконному придбанні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї, без передбаченого законом дозволу за попередньою змовою групою осіб.

Під час обшуку в помешканнях та автівках підозрюваних виявили й вилучили автомат, пістолет, п’ять ручних гранат, вісім магазинів до автоматичної зброї та майже 2000 набоїв різних калібрів. Жодних дозволів на зберігання зброї та боєприпасів у чоловіків не було.

Наразі їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 908 000 грн – для правоохоронця та 450 000 грн – для цивільного. Їм загрожує до семи років за ґратами.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР