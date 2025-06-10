СБУ заявила про затримання шістьох підозрюваних у торгівлі трофейною зброєю – фото

Серед затриманих – правоохоронець із Дніпра, який через свої зв’язки у фронтових районах вивозив трофейну зброю

Затриманий (Фото: Служба безпеки України)

Правоохоронці затримали шість людей у чотирьох регіонах країни, їм інкримінують нелегальний продаж трофейної зброї. Про це повідомили Служба безпеки України та Національна поліція.

У підозрюваних вилучили російські автомати, снайперські гвинтівки, гранатомети та вибухівку.

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У Київській області затримано двох людей, які вивозили зброю з місць колишніх боїв у регіоні, а потім підшукували клієнтів серед кримінальних кіл.

У Дніпрі затримали місцевого правоохоронця, який через свої зв’язки у фронтових районах вивозив трофейну зброю до обласного центру. Потім знайомий посадовця через пошту відправляв замовникам розукомплектовані засоби ураження під виглядом посилок із побутовою технікою.

У Житомирській області затримано чоловіка, який вивіз із Харківського напрямку снайперську гвинтівку російського зразка. Чоловік заховав її у схрон та намагався продати.

За даними поліції, він причетний до чотирьох фактів збуту зброї та боєприпасів. Свою діяльність він організував через інтернет-листування, використовуючи поштові служби для доставлення. Серед "товарів" – підствольний гранатомет, протипіхотні міни з підривними машинками, бойові набої та снайперська гвинтівка.

У Закарпатській області затримано на торгівлі зброєю 45-річного мешканця Мукачівського району. За версією слідства, він облаштував у лісосмузі схованку з вибухівкою та гранатометами й підшукував покупців.

Нацполіція уточнила, що чоловік продав клієнту дві гранати з запалами, два гранатометні постріли, сигнальну міну та вибуховий пакет.

Затриманим повідомили про підозру за статтею про незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. Підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ