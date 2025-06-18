СБУ: Посадовців Одеської міськради підозрюють у розкраданні половини коштів на поховання військових

Підозрювані (Фото: CБУ)

Служба безпеки України та слідчі Національної поліції викрили в Одесі схему розкрадання бюджетних коштів, які призначалися для поховання загиблих військових. Про це повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, підозрювані привласнювали майже 50% грошей, які виділялися на те, щоб для родичів українських військових їхнє поховання було безкоштовним.

Як встановило розслідування, до схеми причетні посадовці Одеської міської ради та місцеві підприємці.

"Злочинний механізм полягав у тому, що учасники оборудки укладали договори за завищеними цінами, а отриману "різницю" розподіляли між собою", – повідомляють правоохоронці.

Відповідно до висновків незалежних експертиз посадовці привласнили понад 2,1 млн грн із 4,8 млн грн, які Одеська міська рада виділила на встановлення 88 пам’ятників.

Правоохоронці повідомили організаторам та учасникам схеми про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного або надзвичайного стану в особливо великих розмірах або організованою групою.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Підозрювані (Фото: CБУ)

Підозрювані (Фото: CБУ)

17 лютого Служба безпеки України повідомила про затримання в Одесі сімох фігурантів – засновника та топменеджерів місцевої компанії. За даними слідства, підприємство постачало до РФ обладнання для електромереж військових баз.