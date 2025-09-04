СБУ: Затримано інженера-технолога, який допомагав росіянам готувати наступ на Костянтинівку

Після одержання геолокацій від затриманого росіяни планували атакувати українських військових на Донеччині дронами

Затриманий (Фото: СБУ)

У Донецькій області затримали інженера-технолога місцевого підприємства, якого підозрюють в плануванні нового наступу росіян на позиції Сил оборони поблизу Костянтинівки. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними розслідування, головним завданням затриманого був збір і передання координат українських військ, які стримують атаки окупантів і завдають їм контрударів.

СБУ повідомляє, що після одержання геолокацій росіяни планували атакувати військових Донеччини дронами. Таким чином окупанти мали намір створити "коридори" для прориву штурмових груп у напрямку міста.

Затриманий за інструкцією окупантів обходив прифронтову територію, відстежував розташування українських захисників та позначав їхні локації на гугл-картах.

Серед потенційних "цілей" ворога були далекобійні артбатареї ЗСУ та запасні командні пункти передових підрозділів Національної гвардії.

Для конспірації підозрюваний мав одразу три смартфони, які окремо використовував для фіксації координат та контактів з куратором в анонімному чаті.

Слідчі Служби безпеки повідомили чоловікові про підозру у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Фото: СБУ