СБУ: Задержан инженер-технолог, который помогал РФ готовить наступление на Константиновку
В Донецкой области задержали инженера-технолога местного предприятия, которого подозревают в планировании нового наступления россиян на позиции Сил обороны вблизи Константиновки. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
По данным расследования, главной задачей задержанного был сбор и передача координат украинских войск, которые сдерживают атаки оккупантов и наносят им контрудары.
СБУ сообщает, что после получения геолокации россияне планировали атаковать военных Донецкой области дронами. Таким образом оккупанты хотели создать "коридоры" для прорыва штурмовых групп в направлении города.
Задержанный по инструкции оккупантов обходил прифронтовую территорию, отслеживал расположение украинских защитников и обозначал их локации на гугл-картах.
Среди потенциальных "целей" врага были дальнобойные артбатареи ВСУ и запасные командные пункты передовых подразделений Национальной гвардии.
Для конспирации подозреваемый имел сразу три смартфона, которые отдельно использовал для фиксации координат и контактов с куратором в анонимном чате.
Следователи Службы безопасности сообщили мужчине о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения.
Задержанный находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
