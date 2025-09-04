СБУ: Задержан инженер-технолог, который помогал РФ готовить наступление на Константиновку

После получения геолокаций от задержанного россияне планировали атаковать украинских военных в Донецкой области дронами

Задержанный (Фото: СБУ)

В Донецкой области задержали инженера-технолога местного предприятия, которого подозревают в планировании нового наступления россиян на позиции Сил обороны вблизи Константиновки. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным расследования, главной задачей задержанного был сбор и передача координат украинских войск, которые сдерживают атаки оккупантов и наносят им контрудары.

СБУ сообщает, что после получения геолокации россияне планировали атаковать военных Донецкой области дронами. Таким образом оккупанты хотели создать "коридоры" для прорыва штурмовых групп в направлении города.

Задержанный по инструкции оккупантов обходил прифронтовую территорию, отслеживал расположение украинских защитников и обозначал их локации на гугл-картах.

Среди потенциальных "целей" врага были дальнобойные артбатареи ВСУ и запасные командные пункты передовых подразделений Национальной гвардии.

Для конспирации подозреваемый имел сразу три смартфона, которые отдельно использовал для фиксации координат и контактов с куратором в анонимном чате.

Следователи Службы безопасности сообщили мужчине о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения.

Задержанный находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

