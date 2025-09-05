СБУ задержала в Запорожье "агента РФ", готовившего обстрелы по энергетике двух регионов

Мужчина устроился на работу в энергокомпанию, чтобы "шпионить изнутри", говорят правоохранители

Задержанный (Фото: СБУ)

В Запорожье задержали 28-летнего сотрудника ведущей энергокомпании, который, по данным правоохранителей, готовил обстрелы россиян по энергогенерирующим предприятиям Украины. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Как выяснили правоохранители, мужчину завербовала разведка РФ, известная как ГУР. Главной его задачей был поиск и передача россиянам координат подстанций, генерирующих электроэнергию для Запорожской и Днепропетровской областей.

Мужчина был выпускником запорожского электротехнического колледжа, по указанию врага устроился на работу в ведущую энергокомпанию Запорожья, чтобы шпионить "изнутри" предприятия.

Как отметили в СБУ, фигурант докладывал россиянам о последствиях их атак по энергетическим объектам и собирал данные по восстановлению мощностей предприятий после обстрелов. Периодически он ездил в Днепропетровскую область, где выискивал аналогичную информацию.

После сбора информации мужчина формировал отчет, в котором обозначал геолокации потенциальных "целей" на Google-карте и готовил текстовое описание каждого объекта.

Фигуранта задержали сотрудники СБУ и провели комплексные мероприятия для обеспечения безопасности украинских объектов. Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене и взяли под стражу без права внесения залога. Ему может грозить пожизненное заключение с конфискацией имущества.