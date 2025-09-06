В Чернигове россияне сбросили с дрона листовки в виде денег: агитируют работать на врага
В Чернигове обнаружили листовки в виде денег с призывами сотрудничать с россиянами и наводить огонь на Силы обороны. Об этом сообщили в полиции Черниговской области.
Утром 6 сентября в полицию сообщили, что в одном из микрорайонов города обнаружили листовки в виде 100-гривневых купюр с призывами делиться координатами и помогать наводить огонь на позиции военных, за что получать настоящие деньги.
По данным правоохранителей, листовки россияне сбросили с беспилотника. На место выехали следователи, сейчас решается вопрос о правовой квалификации.
Полиция предупредила граждан об уголовной ответственности за распространение информации о расположении и движении ВСУ, а также о сотрудничестве с оккупантами. Подобные листовки призвали уничтожать.
- 4 сентября СБУ сообщила о задержание инженера-технолога, который помогал русским готовить наступление на Константиновку.
- 5 сентября СБУ сообщила, что задержала в Запорожье "агента РФ", который готовил обстрелы по энергетике двух регионов. Мужчина устроился на работу в энергокомпанию, чтобы "шпионить изнутри".
Комментарии (0)