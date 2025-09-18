Атаки по Чернігівській області. РФ не готує новий наступ, а нагнітає атмосферу – військові

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Попри те, що Росія в серпні збільшила кількість атак дронами в Чернігівській області, це не означає підготовки до потенційного наступу в регіоні. Про це в коментарі LIGA.net для розбору "Дронів та обстрілів побільшало в рази. Чи можуть росіяни відкрити Чернігівський фронт" сказали представники Сил оборони й військові оглядачі.

Співрозмовник у Генштабі зазначив, що командування пам'ятає про загрозу з північного напрямку, але наразі ризик невисокий. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко також каже, що не йдеться про фіксацію піхотних груп або суттєвого накопичення ворожих сил.

"Часом у межах Чернігівщини виникають спроби заходу диверсійно-розвідувальних груп. Але навіть не з метою якихось активних бойових дій, а заради інформаційно-пропагандистської активності: вивісити прапор і оголосити про якусь "перемогу"", – зазначив він.

Однак, за словами спікера ДПСУ, росіяни тримають свої підрозділи у напрямку кордону напроти Чернігівщини. Але роблять це здебільшого для утримання власних позицій і використання засобів ураження, якими щодня атакують прикордоння.

Ексречник Генштабу Владислав Селезньов підтвердив LIGA.net, що атакувати Чернігівську область найближчим часом у росіян не вийде, бо недостатньо ресурсів.

"Росіяни змушені використовувати тактику "охрімової свити" й забирати найбільш боєздатну частину своїх військ з Сумщини та Харківщини на Покровський напрямок і південь Запорізької області. Ті 695 000 особового складу російської армії, які воюють проти України – це замало для всіх амбітних планів Путіна", – каже Селезньов.

Часті повітряні атаки у Чернігівській області – це демонстрація можливостей і нагнітання атмосфери, розповів LIGA.net експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк.

"Мовляв, дивіться, ми зараз тут ударимо, потім – по Чернігову, потім – по Києву, і якщо ви на наші умови не пристанете, то ми все вам там зруйнуємо", – каже він.

Аналітик звернув увагу, що, згідно зі звітами Генштабу, на Поліському напрямку формувань ударних угрупувань росіян не виявлено на сьогодні. А на Північно-Слобожанському напрямку угрупування окупантів "Сєвєр" веде наступальну операцію, що "все більше й більше скидається на ганьбу".

"Вони нічого не можуть досягти. Наступати ні сил, ні можливості не лишилося", – резюмував Кевлюк.