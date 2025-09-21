У Ніжинському районі росіяни вдруге за тиждень повторно вдарили по рятувальниках
Російська армія вдарила по рятувальниках у Ніжинському районі Чернігівської області, коли ті тушили пожежу від попередньої атаки. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
У ніч проти 21 вересня окупанти атакували регіон дронами, виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Коли на місце прибули вогнеборці, ворог завдав повторного удару. Внаслідок атаки поранені двоє рятувальників, їх госпіталізовано у стані середньої тяжкості.
Як зазначив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, це вже другий подібний випадок за тиждень.
"Росіяни вдаються до відверто терористичної практики: завдають удару, а потім знову бʼють, дочекавшись, коли на ліквідацію наслідків обстрілу прибудуть рятувальники", – зазначив він.
Удень 20 вересня Росія атакувала дронами Чернігів, поранено 21-річного мешканця. Постраждалого госпіталізували в неврологію. Внаслідок атаки є також пошкодження обʼєкта інфраструктури.
- 17 вересня у День рятувальника Росія дроном вгатила по пожежній частині в Донецькій області. Вибуховою хвилею вибило в’їзні ворота гаража, уламки посікли фасад.
- 18 вересня Росія атакувала підрозділ ДСНС у Ніжині, загинув рятувальник і ще двоє були поранені.
- 19 вересня Росія завдала повторного удару по поліції та медикам у Чернігівській області, пошкоджені їхні службові авто.
- Військові розповіли LIGA.net, що РФ не готує новий наступ у Чернігівській області, а збільшення атак – спроба нагнітати атмосферу.
Коментарі (0)