У Ніжинському районі росіяни вдруге за тиждень повторно вдарили по рятувальниках

Двох вогнеборців доставили до лікарні у стані середньої тяжкості

Рятувальники у Чернігівській області (Фото: ДСНС)

Російська армія вдарила по рятувальниках у Ніжинському районі Чернігівської області, коли ті тушили пожежу від попередньої атаки. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

У ніч проти 21 вересня окупанти атакували регіон дронами, виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Коли на місце прибули вогнеборці, ворог завдав повторного удару. Внаслідок атаки поранені двоє рятувальників, їх госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

Як зазначив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, це вже другий подібний випадок за тиждень.

"Росіяни вдаються до відверто терористичної практики: завдають удару, а потім знову бʼють, дочекавшись, коли на ліквідацію наслідків обстрілу прибудуть рятувальники", – зазначив він.

Удень 20 вересня Росія атакувала дронами Чернігів, поранено 21-річного мешканця. Постраждалого госпіталізували в неврологію. Внаслідок атаки є також пошкодження обʼєкта інфраструктури.