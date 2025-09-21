В Нежинском районе россияне второй раз за неделю повторно ударили по спасателям
Российская армия ударила по спасателям в Нежинском районе Черниговской области, когда те тушили пожар от предыдущей атаки. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
В ночь на 21 сентября оккупанты атаковали регион дронами, возник пожар на объекте критической инфраструктуры. Когда на место прибыли пожарные, враг нанес повторный удар. В результате атаки ранены двое спасателей, они госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Как отметил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус, это уже второй подобный случай за неделю.
"Россияне прибегают к откровенно террористической практике: наносят удар, а потом снова бьют, дождавшись, когда на ликвидацию последствий обстрела прибудут спасатели", – отметил он.
Днем 20 сентября Россия атаковала дронами Чернигов, ранен 21-летний житель. Пострадавшего госпитализировали в неврологию. В результате атаки есть также повреждения объекта инфраструктуры.
- 17 сентября в День спасателя Россия дроном ударила по пожарной части в Донецкой области. Взрывной волной выбило въездные ворота гаража, осколки посекли фасад.
- 18 сентября Россия атаковала подразделение ГСЧС в Нежине, погиб спасатель и еще двое были ранены.
- 19 сентября Россия нанесла повторный удар по полиции и медикам в Черниговской области, повреждены их служебные авто.
- Военные рассказали LIGA.net, что РФ не готовит новое наступление в Черниговской области, а увеличение атак – попытка нагнетать атмосферу.
