В Нежинском районе россияне второй раз за неделю повторно ударили по спасателям

Двух пожарных доставили в больницу в состоянии средней тяжести

Спасатели в Черниговской области (Фото: ГСЧС)

Российская армия ударила по спасателям в Нежинском районе Черниговской области, когда те тушили пожар от предыдущей атаки. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В ночь на 21 сентября оккупанты атаковали регион дронами, возник пожар на объекте критической инфраструктуры. Когда на место прибыли пожарные, враг нанес повторный удар. В результате атаки ранены двое спасателей, они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Как отметил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус, это уже второй подобный случай за неделю.

"Россияне прибегают к откровенно террористической практике: наносят удар, а потом снова бьют, дождавшись, когда на ликвидацию последствий обстрела прибудут спасатели", – отметил он.

Днем 20 сентября Россия атаковала дронами Чернигов, ранен 21-летний житель. Пострадавшего госпитализировали в неврологию. В результате атаки есть также повреждения объекта инфраструктуры.