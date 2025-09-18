Росія вдається до "дронової блокади" уздовж всього фронту, але захисники опановують протидію – ЗСУ

Окупанти використовують тактику зі знищення інфраструктури та логістики, щоб створити максимально нелюдські умови життя військовим та цивільним

Російські оператори дронів (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Росіяни застосовують тактику "дронової блокади" на всіх прифронтових ділянках, водночас українські захисники освоюють засоби протидії атакам БпЛА. Про це для тексту LIGA.net розповів керівник медіагрупи 413 батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем ЗСУ Олексій Годзенко.

"Приклад [тактики "дронової блокади"] – кейс з Покровськом, де вже практично не можна купити їжі. У місті вже рік немає світла, води, газу. Практично немає шляхів сполучення, а безпечних шляхів немає в принципі. Люди там живуть буквально на гуманітарці, яку завозять в основному вже навіть не гуманітарні організації, а військові на броні", – зауважив військовий.

За словами захисників, з якими поспілкувалась LIGA.net, навіть банальні FPV-дрони окупантів вже здатні долати відстані до 40 кілометрів: цього достатньо, щоб вибивати всю інфраструктуру й логістику та створити максимально нелюдські умови життя і для захисників, і для цивільних.

Однак на практиці для реалізації тактики "дронової блокади" потрібен час та ресурси, а Сили оборони опановують засоби протидії атакам БпЛА окупантів, зокрема нейтралізуючи екіпажі безпілотників РФ, кажуть військовы.

"Відповідно, їм [загарбникам] теж це не дуже просто дається", – зауважив Годзенко.