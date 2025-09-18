РФ использует "дроновую блокаду" вдоль фронта, защитники осваивают противодействие – ВСУ

Оккупанты используют тактику по уничтожению инфраструктуры и логистики, чтобы создать максимально нечеловеческие условия жизни военным и гражданским

Российские операторы дронов (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Россияне применяют тактику "дроновой блокады" на всех прифронтовых участках, в то же время украинские защитники осваивают средства противодействия атакам БпЛА. Об этом для текста LIGA.net рассказал руководитель медиагруппы 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем ВСУ Алексей Годзенко.

"Пример [тактики "дроновой блокады"] – кейс с Покровскомгде уже практически нельзя купить еды. В городе уже год нет света, воды, газа. Практически нет путей сообщения, а безопасных путей нет в принципе. Люди там живут буквально на гуманитарке, которую завозят в основном уже даже не гуманитарные организации, а военные на броне", – отметил военный.

По словам защитников, с которыми пообщалась LIGA.net, даже банальные FPV-дроны оккупантов уже способны преодолевать расстояния до 40 километров: этого достаточно, чтобы выбивать всю инфраструктуру и логистику и создать максимально нечеловеческие условия жизни и для защитников, и для гражданских.

Однако на практике для реализации тактики "дроновой блокады" требуется время и ресурсы, а Силы обороны осваивают средства противодействия атакам БпЛА оккупантов, в том числе нейтрализуя экипажи беспилотников РФ, следует из слов военных.

"Соответственно, им [захватчикам] тоже это не очень просто дается", – отметил Годзенко.