Россияне прибегли к новому виду атаки во время удара по Нежину 19 сентября

Захватчики сбросили неизвестные взрывчатые вещества на одну из центральных улиц города в Черниговской области

Российский захватчик (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

19 сентября российские захватчики применили новый вид атаки по Нежину Черниговской области, в частности, сбросив с дрона неизвестные взрывчатые вещества. Об этом сообщил городской голова Александр Кодола в эфире Суспільного.

По его словам, инцидент произошел на одной из центральных улиц Нежина.

"Это новый вид атаки, до этого такого россияне не применяли. Пока специалисты разбираются, что это были за взрывчатые вещества", – отметил Кодола.

Мэр добавил, что в результате этой атаки РФ обошлось без пострадавших и поврежденных машин.