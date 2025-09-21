Россияне прибегли к новому виду атаки во время удара по Нежину 19 сентября
19 сентября российские захватчики применили новый вид атаки по Нежину Черниговской области, в частности, сбросив с дрона неизвестные взрывчатые вещества. Об этом сообщил городской голова Александр Кодола в эфире Суспільного.
По его словам, инцидент произошел на одной из центральных улиц Нежина.
"Это новый вид атаки, до этого такого россияне не применяли. Пока специалисты разбираются, что это были за взрывчатые вещества", – отметил Кодола.
Мэр добавил, что в результате этой атаки РФ обошлось без пострадавших и поврежденных машин.
Несмотря на то, что Россия в августе увеличила количество атак дронами в Черниговской области, это не означает подготовки к потенциальному наступлению в области, рассказали LIGA.net представители Сил обороны и военные обозреватели.
Вечером 19 сентября патрульные полицейские и медики оказались под повторным обстрелом на месте падения беспилотника в Черниговской области: было повреждено служебное авто правоохранителей и машина "скорой".
- В ночь на 21 сентября оккупанты атаковали Черниговскую область дронами, из-за чего возник пожар на объекте критической инфраструктуры в Нежине. Захватчики повторно атаковали пожарных, когда те прибыли на место – ранены двое спасателей.
Комментарии (0)