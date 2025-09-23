Россия второй раз за сутки атаковала Запорожье, есть погибший и раненые – фото

По Запорожью было нанесено пять ударов, повреждены складские помещения и автомобили

Атака БпЛА по Запорожью (Фото: ОВА)

Российская армия второй раз за сутки атаковала Запорожье, на этот раз дронами. Глава областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что есть раненые.

Около 14:20 в одном из районов города прогремели три взрыва, а в 14:30 Федоров сообщил о повторных взрывах в области. В сторону Хортицкого района и острова Хортица были зафиксированы вражеские ударные дроны.

По предварительным данным, враг нанес пять ударов по Запорожью, в результате которых два человека получили ранения. Повреждены складские помещения и транспортные средства, возникли пожары.

Также в 14:50 Федоров предупредил об угрозе применения крылатых ракет