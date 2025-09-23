Россия второй раз за сутки атаковала Запорожье, есть погибший и раненые – фото
Российская армия второй раз за сутки атаковала Запорожье, на этот раз дронами. Глава областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что есть раненые.
Около 14:20 в одном из районов города прогремели три взрыва, а в 14:30 Федоров сообщил о повторных взрывах в области. В сторону Хортицкого района и острова Хортица были зафиксированы вражеские ударные дроны.
По предварительным данным, враг нанес пять ударов по Запорожью, в результате которых два человека получили ранения. Повреждены складские помещения и транспортные средства, возникли пожары.
Также в 14:50 Федоров предупредил об угрозе применения крылатых ракет
- В ночь на 23 сентября Россия атаковала Запорожье шестью авиабомбами. Один человек погиб, есть раненые.
- Также враг ударил по Одесской, Кировоградской и Днепровской областях – под атакой были критическая инфраструктура и промышленные объекты. Есть погибшая, возникли пожары.
