Росія вдруге за добу атакувала Запоріжжя, є загиблий та поранені – фото

По Запоріжжю було завдано п'ять ударів дронами, пошкоджено складські приміщення та автомобілі

Атака БпЛА по Запоріжжю (Фото: ОВА)

Російська армія вдруге за добу атакувала Запоріжжя, цього разу дронами. Очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що є поранені.

Близько 14:20 в одному з районів міста пролунали три вибухи, а о 14:30 Федоров повідомив про повторні вибухи в області. В бік Хортицького району та острова Хортиця були зафіксовані ворожі ударні дрони.

За попередніми даними, ворог завдав пʼятьох ударів по Запоріжжю, внаслідок яких дві особи отримали поранення. Пошкоджено складські приміщення та транспортні засоби, виникли пожежі.

Станом на 15:11 стало відомо про загибель однієї людини. 43-річний постраждалий перебуває у тяжкому стані, ще один чоловік – у стані середньої тяжкості.

ДОПОВНЕНО о 15:45. Кількість поранених зросла до семи осіб. Троє людей отримали допомогу від лікарів на місці та від госпіталізації відмовились.

ДОПОВНЕНО о 16:24. Голова ОВА повідомив, що місто було атаковане "шахедами". Станом на зараз 12 постраждалих звернулися до лікарів. В місті понад шість годин триває повітряна тривога.

У ДСНС зазначили, що ворог завдав п'ять ударів по місту за 20 хвилин. Загинув чоловік 25 років. Один з ударів прийшовся по місцевому підприємству, сталася пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

Місце атаки (Фото: Запорізька ОВА)

Місце атаки (Фото: Запорізька ОВА)

Місце атаки (Фото: Запорізька ОВА)

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)