Росія вдарила по Одещині, Кіровоградщині та Дніпровщині: є загибла, виникли пожежі – фото

Ворог бив по цивільній, критичній інфраструктурі й промислових об'єктах, на місцях працюють відповідні служби

Фото: ДСНС

У ніч проти 23 вересня Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну. Росія застосувала дрони-камікадзе й авіабомби по Одещині, Кіровоградщині та Дніпровщині, повідомила місцева влада і Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Кіровоградщину росіяни атакували дронами, повідомили у ДСНС. Внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа на об’єкті інфраструктури в одному з районів області.

Кіровоградщина після атаки (Фото: ДСНС)

Кіровоградщина після атаки (Фото: ДСНС)

Також росіяни атакували Одещину. Внаслідок атаки виникла пожежа у 5 торгівельних кіосках, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Пошкоджено будівлі готелю, Укрпошти, Укртелекому, будинку культури, центру надання адміністративних послуг і кілька автомобілів, зазначили у ДСНС.

Троє осіб постраждали, одна жінка – загинула.

Одещина після атаки (Фото: ДСНС)

Одещина після атаки (Фото: ДСНС)

Уночі ворог тероризував і Дніпропетровщину, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. По Нікопольському району застосовував FPV-дрони й важку артилерію. Постраждав 19-річний хлопець.



У Кривому Розі російські БпЛА пошкодили підприємство. Внаслідок атаки безпілотниками по Синельниківщині – виникли пожежі. Горіли приватний будинок, господарська споруда, фермерське господарство.

Нікопольщина після атаки (Фото: ОВА)

Нікопольщина після атаки (Фото: ОВА)

За даними Повітряних сил, загалом у ніч проти 23 вересня росіяни атакували трьома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 і 115 дронами.

Збито/подавлено 103 ворожі БпЛА. Зафіксовано влучання ракет і 12 ударних дронів на шести локаціях, а також падіння збитих — на восьми.