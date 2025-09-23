РФ ударила по Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областям: есть погибшая – фото

Враг наносил удары по гражданской, критической инфраструктуре и промышленным объектам, на местах работают соответствующие службы

Фото: ГСЧС

В ночь на 23 сентября Россия совершила очередную массированную атаку на Украину. Россия применила дроны-камикадзе и авиабомбы по Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областям, сообщили местные власти и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Кировоградская область подверглась атаке российских дронов, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. В результате атаки беспилотника возник пожар на объекте инфраструктуры в одном из районов области.

Кировоградщина после атаки (Фото: ГСЧС)

Кировоградщина после атаки (Фото: ГСЧС)

Также российские войска атаковали Одесскую область. В результате атаки возник пожар в 5 торговых киосках, который пожарные оперативно ликвидировали. Повреждены здания гостиницы, Укрпошти, Укртелекома, дома культуры, центра предоставления административных услуг и несколько автомобилей, сообщили в ГСЧС.

Три человека получили ранения, одна женщина погибла.

Одесская область после атаки (Фото: ГСЧС)

Одесская область после атаки (Фото: ГСЧС)

В течение ночи враг также терроризировал Днепропетровскую область, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. В Никопольском районе применялись дроны FPV и тяжёлая артиллерия. Пострадал 19-летний молодой человек.



В Кривом Роге российские беспилотники повредили предприятие. В результате атаки дронами в Синельниковском районе произошли пожары. Горели частный дом, хозяйственное здание и фермерское хозяйство.

Никопольский район после атаки (Фото: ОВА)

Никопольский район после атаки (Фото: ОВА)

По данным Воздушных сил, в целом в ночь на 23 сентября россияне атаковали тремя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 и 115 дронами.

Сбито/подавлено 103 вражеских БПЛА. Зафиксированы попадания ракет и 12 ударных дронов в шести локациях, а также падение сбитых – в восьми.