Россия сбросила ФАБы на Запорожье, в Харькове – 17 взрывов из-за "шахедов"
Вечером 23 сентября Россия атаковала Харьков дронами, в городе прогремели 17 взрывов. А в ночь на 24 сентября враг сбросил ФАБы на Запорожье, сообщили местные власти.
Взрывы в Харькове начались в 22:10, враг массированно атаковал город "шахедами", сообщил городской голова Игорь Терехов. Вследствие этого в некоторых районах города произошли перебои со светом, по предварительным данным, был прилет в Холодногорском районе.
Как сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов, пострадал 24-летний мужчина – получил взрывное ранение.
По Запорожью россияне нанесли два удара, предварительно ФАБ (фугасной авиабомбой), сообщил председатель ОВА Иван Федоров. В результате атаки произошло возгорание, которое локализовали подразделения ГСЧС.
Под атакой был Шевченковский район города, поврежден один многоквартирный дом и три частных. Коммунальные службы уже начали работы по закрытию окон.
Спасатели показали кадры с места пожаров, по их данным в городе возникло четыре возгорания. Горели здание магазина, хозяйственная постройка и другие объекты, повреждены жилые дома и автомобили.
В Чугуевском районе произошли пожары: в селе Бугаевка горел жилой дом и хозяйственные постройки, а в Чугуеве – жилые дома, гараж и автомобили. Пострадал один человек.
- В ночь на 23 сентября Россия атаковала Запорожье шестью авиабомбами. Один человек погиб, есть раненые.
- Днем враг второй раз за сутки атаковал город, но уже дронами. Известно о двух погибших и 12 раненых людях.
