Россия сбросила ФАБы на Запорожье, в Харькове – 17 взрывов из-за "шахедов"

В Харькове один человек получил ранения, в Запорожье – пострадали дома

Удар по Запорожью (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

Вечером 23 сентября Россия атаковала Харьков дронами, в городе прогремели 17 взрывов. А в ночь на 24 сентября враг сбросил ФАБы на Запорожье, сообщили местные власти.

Взрывы в Харькове начались в 22:10, враг массированно атаковал город "шахедами", сообщил городской голова Игорь Терехов. Вследствие этого в некоторых районах города произошли перебои со светом, по предварительным данным, был прилет в Холодногорском районе.

Как сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов, пострадал 24-летний мужчина – получил взрывное ранение.

По Запорожью россияне нанесли два удара, предварительно ФАБ (фугасной авиабомбой), сообщил председатель ОВА Иван Федоров. В результате атаки произошло возгорание, которое локализовали подразделения ГСЧС.

Под атакой был Шевченковский район города, поврежден один многоквартирный дом и три частных. Коммунальные службы уже начали работы по закрытию окон.

Спасатели показали кадры с места пожаров, по их данным в городе возникло четыре возгорания. Горели здание магазина, хозяйственная постройка и другие объекты, повреждены жилые дома и автомобили.

В Чугуевском районе произошли пожары: в селе Бугаевка горел жилой дом и хозяйственные постройки, а в Чугуеве – жилые дома, гараж и автомобили. Пострадал один человек.

Удар по Запорожью (Фото: ОВА)

Последствия удара по Запорожью (Фото: ОВА)

Пожежи в Харкові (Фото: ДСНС)