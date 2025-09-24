Росія скинула ФАБи на Запоріжжя, у Харкові – 17 вибухів через "шахеди"

У Харкові одна людина отримала поранення, в Запоріжжі – постраждали будинки

Удар по Запоріжжю (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

Ввечері 23 вересня Росія атакувала Харків дронами, в місті пролунали 17 вибухів. А в ніч проти 24 вересня ворог скинув ФАБи на Запоріжжя, повідомила місцева влада.

Вибухи в Харкові почалися о 22:10, ворог масовано атакував місто "шахедами", повідомив міський голова Ігор Терехов. Внаслідок цього в деяких районах міста сталися перебої зі світлом, за попередніми даними, був приліт у Холодногірському районі.

Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, постраждав 24-річний чоловік – отримав вибухове поранення.

По Запоріжжю росіяни завдали два удари, попередньо ФАБ (фугасною авіабомбою), повідомив голова ОВА Іван Федоров. Внаслідок атаки сталося займання, яке локалізували підрозділи ДСНС.

Під атакою був Шевченківський район міста, пошкоджено один багатоквартирний будинок та три приватні. Комунальні служби вже розпочали роботи із закриття вікон.

Рятувальники показали кадри з місця пожеж, за їхніми даними в місті виникли чотири займання. Горіли будівля магазину, господарча споруда та інші об’єкти, пошкоджені житлові будинки та автомобілі.

У Чугуївському районі також сталися пожежі: у селі Бугаївка горів житловий будинок та господарчі споруди, а в Чугуєві – житлові будинки, гараж та автомобілі. Постраждала одна людина.

Удар по Запоріжжю (Фото: ОВА)

Наслідки удару по Запоріжжю (Фото: ОВА)

Пожежи в Харкові (Фото: ДСНС)