Головком ЗСУ: Наші гелікоптери збивають до 40% дронів на своїх ділянках

Українські бойові вертольоти, залежно від погоди, на окремих ділянках інколи збивають до 40% ворожих дронів. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський під час спілкування з журналістами, передає кореспондентка LIGA.net.

За словами головнокомандувача, Україна нарощує кількість бойових гелікоптерів, які також показують високу ефективність у боротьбі з дронами.

"Тому ми цей напрямок також масштабуємо. Ці вертольоти потрібно оснащувати спеціальними системами, які дозволяють бачити противника – вдень, вночі, в різних погодних умовах, у тепловізійному й інфрачервоному режимах", – розповів Сирський.

Він також зазначив, що серед напрямків боротьби з ворожими дронами відпрацьовують легкомоторну авіацію з кулеметними установками й нині розглядають придбання спеціалізованих легкомоторних літаків для цих завдань.

За його словами, паралельно триває посилення засобів електронної боротьби.

"Наше завдання – забезпечити три-, чотирикратне перекриття об'єктів (засобами РЕБ). Усе, що є для нарощення нашого радіолокаційного поля, ми використовуємо, інтегруємо все в єдину систему", – розповів Сирський.

Він також повідомив, що в ЗСУ діють системи автоматизованого управління і створюються рубежі перехоплення.

"Дрони починають перехоплюватися вже на першому рубежі, щойно вони перетинають лінію бойового зіткнення", – зазначив головнокомандувач.