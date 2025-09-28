Россия массированно атакует Украину ракетами и дронами: известно о первых последствиях

В результате комбинированной атаки россиян есть пострадавшие в Запорожье и Киеве

Последствия в Запорожье (Фото: Запорожская ОГА)

В ночь на 28 сентября и рано утром россияне наносят комбинированный удар по Украине ракетами различных типов и беспилотниками. Последствия есть в Киеве, области и Запорожье. Об этом сообщили военные администрации.

Как рассказанный мэр Киева Виталий Кличко, столица находится под массированной атакой. По состоянию на 06:07 известно о трех пострадавших. Городской голова заявил о повреждениях в разных районах.

→ в Соломенском районе из-за падения обломков БпЛА произошло частичное разрушение в пятиэтажном жилом доме;

→ в Голосеевском районе подвергся разрушениям частный дом. Предварительно, без пострадавших;

→ в Днепровском районе, по предварительной информации, — падение обломков на крышу многоэтажки;

→ в Святошинском – падение обломков на открытой местности. В этом же районе обломки дрона упали на двухэтажную нежилую застройку;

→ в Дарницком районе обломки упали на территории частной усадьбы. Экстренные службы работают на местах.

В 06:21 Кличко написал, что над Киевом несколько БпЛА и еще заходят ракеты на город. Он добавил, что есть вызов медиков в Святошинский район. В Дарницком районе горит киоск.

Глава Киевской ОВА Николай Калашник заявил о последствиях вражеской атаки в четырех районах.

→ Бучанский район – произошло возгорание нежилого помещения, частных домов и двух автомобилей;

→ Фастовский район – загорелся частный дом;

→ Белоцерковский район – произошло возгорание частных домов и нежилых помещений;

→ Обуховский район – в результате падения обломков сбитой цели горела хозяйственная постройка.

Также под атакой оккупантов оказалось Запорожье. В 01:41 глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о минимум четырех ударах по областному центру – повреждена автозаправка и ее оборудование. Позже он уточнил, что один из вражеских ударов нанесен по частному дому. Было известно о двух травмированных мужчинах 21 и 32 лет. Позже к медикам обратились еще две женщины.

В 05:33 Федоров заявил о новом ударе по Запорожью. По его словам, россияне пытаются атаковать критическую инфраструктуру города. Взрывной волной повреждено одно из учебных заведений. В результате удара произошел пожар в многоэтажке, повреждены производственные помещения предприятия. Медицинская помощь понадобилась одному мужчине и двум женщинам, добавил глава ОВА.

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

По состоянию на 06:35 воздушной тревогой охвачена вся Украина. Воздушные силы Вооруженных Сил Украины предупреждали о многочисленных группах БпЛА в разных регионах. В 03:52 стало известно о возможных пусках крылатых ракет бортами Ту-95 в районе Энгельса.