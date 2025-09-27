До Польщі 10 вересня летіло 92 дрони, Україна збила частину – Зеленський
У ніч проти 10 вересня в бік Польщі летіло 92 російських дрони. Частину безпілотників збила українська протиповітряна оборона, повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає кореспондентка LIGA.net.
"Ми бачимо напрямок і, як то кажуть, хореографію цього польоту. І тому ми вважаємо, що летіло 92. Ми все збили. 19, вважаємо, долетіло, чотири збили поляки. Я не порівнюю наші сили. Ми у війні, вони не у війні", – сказав Зеленський.
Президент також зазначив, що Україна готова ділитися досвідом збиття дронів.
"Ми давали сигнали деяким країнам… В деякі країни ми відправимо наших людей… А представники деяких країн будуть в Україні", – сказав Зеленський.
Президент також перерахував держави, які вже зіткнулися з появою невідомих дронів, та припустив, що Росія таким чином перевіряє настрій у суспільствах цих держав.
"Ви бачите Норвегію, Данію. Є сигнали, мені здається, зранку (27 вересня. – Ред.) були від Швеції. Є Румунія, поляки, є країни Балтії. Він перевіряє, що є в європейців. І друге – я впевнений, що він [російський диктатор Володимир Путін] дає перед зимою сигнали, щоб країни – ті, які дуже близькі до України, щоб відчули: а що там із суспільством, наскільки вони готові далі підтримувати (Україну. – Ред.)", – сказав Зеленський.
- У ніч проти 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну у Польщу залетіли "шахеди". Прем'єр країни Туск заявив про 19 порушень повітряного простору, а на 12 вересня Польща зафіксувала вже 21 порушення повітряного простору.
- Уламки дронів у Польщі продовжують знаходити через тиждень після інциденту. Про знахідки повідомлялося 17 та 20 вересня.
- А 19 вересня знайшли уламки ракети, якою могли збивати російські дрони. За інформацією Rzeczpospolita, саме польська ракета з винищувача F-16 могла пошкодити житловий будинок.
