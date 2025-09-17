У Польщі у лісі знайшли ще один російський дрон
У Польщі в лісі виявили ще один дрон, який залетів до країни минулого тижня під час порушення повітряного простору російськими безпілотниками. Про це повідомляє TVP з посиланням на владу.
Мешканець знайшов збитий безпілотник у лісі поблизу села Станіславка в Люблінському воєводстві Польщі, повідомила заступниця керівника поліції південно-східного польського міста Замосця Дорота Круковська-Бубіло.
Вона додала, що поліція підтвердила повідомлення та охороняла територію, перш ніж проінформувати районну прокуратуру в Любліні.
Прокуратура вже розслідує справу про російські безпілотники, які минулого тижня залетіли в польський повітряний простір.
- У ніч проти 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну в Польщу залетіли "шахеди". Прем'єр країни Туск заявив про 19 порушень повітряного простору. У МВС країни повідомили, що крім уламків дронів знайшли фрагменти ракети.
- Станом на 12 вересня Польща зафіксувала вже 21 порушення повітряного простору російськими дронами.
- 13 вересня у Польщі розпочалась операція НАТО "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на країну за три дні до цього.
