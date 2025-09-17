У Польщі у лісі знайшли ще один російський дрон

Заліт дронів РФ до Польщі 10 вересня (Фото: EPA)

У Польщі в лісі виявили ще один дрон, який залетів до країни минулого тижня під час порушення повітряного простору російськими безпілотниками. Про це повідомляє TVP з посиланням на владу.

Мешканець знайшов збитий безпілотник у лісі поблизу села Станіславка в Люблінському воєводстві Польщі, повідомила заступниця керівника поліції південно-східного польського міста Замосця Дорота Круковська-Бубіло.

Вона додала, що поліція підтвердила повідомлення та охороняла територію, перш ніж проінформувати районну прокуратуру в Любліні.

Прокуратура вже розслідує справу про російські безпілотники, які минулого тижня залетіли в польський повітряний простір.