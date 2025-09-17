В Польше в лесу нашли еще один российский дрон
В Польше в лесу обнаружили еще один дрон, который залетел в страну на прошлой неделе во время нарушения воздушного пространства российскими беспилотниками. Об этом сообщает TVP со ссылкой на власти.
Житель нашел сбитый беспилотник в лесу вблизи села Станиславка в Люблинском воеводстве Польши, сообщила заместитель руководителя полиции юго-восточного польского города Замосца Дорота Круковская-Бубило.
Она добавила, что полиция подтвердила сообщение и охраняла территорию, прежде чем проинформировать районную прокуратуру в Люблине.
Прокуратура уже расследует дело о российских беспилотниках, которые на прошлой неделе залетели в польское воздушное пространство.
- В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды". Премьер страны Туск заявил о 19 нарушениях воздушного пространства. В МВД страны сообщили, что кроме обломков дронов нашли фрагменты ракеты.
- По состоянию на 12 сентября Польша зафиксировала уже 21 нарушение воздушного пространства российскими дронами.
- 13 сентября в Польше началась операция НАТО "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на страну за три дня до этого.
