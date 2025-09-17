В Польше в лесу нашли еще один российский дрон

Залет дронов РФ в Польшу 10 сентября (Фото: EPA)

В Польше в лесу обнаружили еще один дрон, который залетел в страну на прошлой неделе во время нарушения воздушного пространства российскими беспилотниками. Об этом сообщает TVP со ссылкой на власти.

Житель нашел сбитый беспилотник в лесу вблизи села Станиславка в Люблинском воеводстве Польши, сообщила заместитель руководителя полиции юго-восточного польского города Замосца Дорота Круковская-Бубило.

Она добавила, что полиция подтвердила сообщение и охраняла территорию, прежде чем проинформировать районную прокуратуру в Люблине.

Прокуратура уже расследует дело о российских беспилотниках, которые на прошлой неделе залетели в польское воздушное пространство.