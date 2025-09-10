Польша зафиксировала 19 нарушений воздушного пространства – Туск

Дональд Туск (Фото: Adam Warzawa/EPA)

В ночь на 10 сентября в Польше зафиксировали почти два десятка нарушений воздушного пространства страны. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск во время выступления в Сейме, передает RMF24.

По его словам, было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства, которые были точно направлены на цель. Туск акцентировал, что это не окончательные цифры.

Он отметил, что впервые за время полномасштабной войны России против Украины значительная часть этих беспилотников пролетела над Польшей непосредственно с территории Беларуси.

Премьер Польши рассказал, что беспилотники, которые представляли прямую угрозу – по меньшей мере три – были сбиты польской и союзной авиацией.

Также он сообщил, что Варшава пустит в действие статью 4 Североатлантического договора – она предусматривает, что государства-члены проводят совместные консультации, когда, по их мнению, существует угроза для территориальной целостности, политической независимости или безопасности.

Глава польского правительства также повторил свое обращение ко всем жителям не приближаться к обломкам дронов.

"Любой подозрительный объект, который может быть похожим на обломки дрона, может представлять угрозу. Если вы столкнулись с такими необычными предметами, пожалуйста, держитесь как можно дальше. Пожалуйста, не прикасайтесь к ним ни при каких обстоятельствах, а немедленно позвоните в соответствующие органы", — сказал Туск.

В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды". Из-за этого там закрыли аэропорты, Туск заявил, что военные применили вооружение против дронов.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши подтвердило сбивание "шахедов" и заявило об "акте агрессии" России.

Зеленский заявил, что в Польшу прилетело по меньшей мере восемь "шахедов". Затем он уточнил, что их могло быть около 20.