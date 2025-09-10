В Польшу залетело восемь российских "шахедов" – Зеленский
Известно о восьми российских беспилотниках, которые нарушили воздушное пространство Польши во время массированной атаки РФ на Украину в ночь на 10 сентября. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Глава государства отметил, что все больше фактов свидетельствуют о неслучайности такого движения и направления удара.
Зеленский также подчеркнул, Украина готова помочь Польше построить надлежащую систему оповещения и защиты от таких российских вызовов.
"Очевидно, что российская агрессия является угрозой для каждой независимой нации в нашем регионе. И соответственно, только совместные и скоординированные действия могут гарантировать надежную безопасность", – сказал президент.
По его словам, это крайне опасный прецедент для Европы.
"Будут ли следующие шаги, полностью зависит от скоординированности и силы ответных действий", – отметил Зеленский.
Он отметил, что россияне должны почувствовать последствия и что войну нельзя расширять и придется ее заканчивать.
- В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды". Из-за этого там закрыли аэропорты, а премьер-министр Туск заявил, что военные применили вооружение против дронов.
- Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон заявил, что российские дроны атаковали Польшу, и назвал это "актом войны".
- Оперативное командование Вооруженных сил Польши подтвердило сбивание "шахедов" и заявило об "акте агрессии" России.
