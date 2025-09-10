В Польшу залетело восемь российских "шахедов" – Зеленский

Глава государства отметил, что Украина готова предоставить Польше имеющиеся необходимые данные относительно этого российского удара

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Известно о восьми российских беспилотниках, которые нарушили воздушное пространство Польши во время массированной атаки РФ на Украину в ночь на 10 сентября. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что все больше фактов свидетельствуют о неслучайности такого движения и направления удара.

Зеленский также подчеркнул, Украина готова помочь Польше построить надлежащую систему оповещения и защиты от таких российских вызовов.

"Очевидно, что российская агрессия является угрозой для каждой независимой нации в нашем регионе. И соответственно, только совместные и скоординированные действия могут гарантировать надежную безопасность", – сказал президент.

По его словам, это крайне опасный прецедент для Европы.

"Будут ли следующие шаги, полностью зависит от скоординированности и силы ответных действий", – отметил Зеленский.

Он отметил, что россияне должны почувствовать последствия и что войну нельзя расширять и придется ее заканчивать.