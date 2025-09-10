В Польше подтвердили сбивание "шахедов" и заявили об "акте агрессии" России
В Польше заявили об "акте агрессии" со стороны России после массированной атаки на Украину в ночь на 10 сентября, когда "шахеды" нарушили воздушное пространство страны. Часть дронов была сбита, сообщили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши.
Военные отметили, что в результате сегодняшней атаки РФ на Украину произошло "беспрецедентное нарушение польского воздушного пространства" дронами.
"Это акт агрессии, который представляет реальную угрозу безопасности наших граждан", – отметили в командовании.
Отмечается, что по приказу оперативного командующего Вооруженных Сил "немедленно начали оборонительные процедуры".
В частности с помощью радиолокации отслеживали несколько дронов, а в отношении тех, которые могли представлять угрозу, командующий принял решение об их нейтрализации. Часть дронов, которые вторглись в воздушное пространство Польши, сбили.
Сейчас продолжается поиск и локализация мест возможного падения этих дронов.
В Оперативном командовании ВС Польши отметили, что они мониторят текущую ситуацию, а польские и союзные силы и средства остаются "в полной готовности к дальнейшим действиям".
- В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды". Из-за этого там закрыли аэропорты, а премьер-министр Туск заявил, что военные применили вооружение против дронов.
- Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что под угрозой оказались Подляское, Мазовецкое и Люблинское воеводства.
- Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон заявил, что российские дроны атаковали Польшу, и назвал это "актом войны". А госсекретаря США Рубио уже проинформировали об этих "шахедах".
