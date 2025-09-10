В Польше подтвердили сбивание "шахедов" и заявили об "акте агрессии" России

Сейчас продолжается поиск и локализация мест возможного падения российских дронов, которые сбили в Польше

Польские самолеты (Иллюстративное фото: EPA)

В Польше заявили об "акте агрессии" со стороны России после массированной атаки на Украину в ночь на 10 сентября, когда "шахеды" нарушили воздушное пространство страны. Часть дронов была сбита, сообщили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши.

Военные отметили, что в результате сегодняшней атаки РФ на Украину произошло "беспрецедентное нарушение польского воздушного пространства" дронами.

"Это акт агрессии, который представляет реальную угрозу безопасности наших граждан", – отметили в командовании.

Отмечается, что по приказу оперативного командующего Вооруженных Сил "немедленно начали оборонительные процедуры".

В частности с помощью радиолокации отслеживали несколько дронов, а в отношении тех, которые могли представлять угрозу, командующий принял решение об их нейтрализации. Часть дронов, которые вторглись в воздушное пространство Польши, сбили.

Сейчас продолжается поиск и локализация мест возможного падения этих дронов.

В Оперативном командовании ВС Польши отметили, что они мониторят текущую ситуацию, а польские и союзные силы и средства остаются "в полной готовности к дальнейшим действиям".