CNN: Рубио проинформировали о российских "шахедах", которые залетели в Польшу

Марко Рубио (Фото: EPA)

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил получение информации о российских "шахедах", нарушивших воздушное пространство Польши во время массированной атаки на Украину в ночь на 10 сентября. Об этом сообщает CNN.

Отвечая на вопрос журналистов CNN, получил ли он информацию о российских беспилотниках в воздушном пространстве Польши, Рубио сказал: "Да".

В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды". Из-за этого там закрыли четыре аэропорта, а премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что военные применили вооружение против дронов.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что под угрозой оказались Подляское, Мазовецкое и Люблинское воеводства.

Военные уточнили, что продолжается операция по идентификации и нейтрализации этих объектов. По приказу командующего было применено вооружение, службы ищут сбитые дроны.

Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон заявил, что российские дроны атаковали Польшу, и назвал это "актом войны".