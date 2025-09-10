CNN: Рубио проинформировали о российских "шахедах", которые залетели в Польшу
Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил получение информации о российских "шахедах", нарушивших воздушное пространство Польши во время массированной атаки на Украину в ночь на 10 сентября. Об этом сообщает CNN.
Отвечая на вопрос журналистов CNN, получил ли он информацию о российских беспилотниках в воздушном пространстве Польши, Рубио сказал: "Да".
В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды". Из-за этого там закрыли четыре аэропорта, а премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что военные применили вооружение против дронов.
Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что под угрозой оказались Подляское, Мазовецкое и Люблинское воеводства.
Военные уточнили, что продолжается операция по идентификации и нейтрализации этих объектов. По приказу командующего было применено вооружение, службы ищут сбитые дроны.
Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон заявил, что российские дроны атаковали Польшу, и назвал это "актом войны".
- 9 сентября президент Польши Кароль Навроцкий предупредил, что российский диктатор Владимир Путин может вторгнуться в другие страны после его решения напасть на Украину
- В тот же день Туск заявил, что в ночь на 12 сентября Польша закроет границу с Беларусью на фоне беларуско-российских военных учений.
