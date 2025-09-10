CNN: Рубіо проінформували про російські "шахеди", які залетіли до Польщі
Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив отримання інформації про російські "шахеди", які порушили повітряний простір Польщі під час масованої атаки на Україну у ніч проти 10 вересня. Про це повідомляє CNN.
Відповідаючи на запитання журналістів CNN, чи отримав він інформацію про російські безпілотники в повітряному просторі Польщі, Рубіо сказав: "Так".
У ніч проти 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну до Польщі залетіли "шахеди". Через це там закрили чотири аеропорти, а прем'єр-міністр країни Дональд Туск заявив, що військові застосували озброєння проти дронів.
Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що під загрозою опинилися Підляське, Мазовецьке й Люблінське воєводства.
Військові уточнили, що триває операція з ідентифікації та нейтралізації цих об’єктів. За наказом командувача було застосовано озброєння, служби шукають збиті дрони.
Конгресмен-республіканець Джо Вілсон заявив, що російські дрони атакували Польщу, і назвав це "актом війни".
- 9 вересня президент Польщі Кароль Навроцький попередив, що російський диктатор Володимир Путін може здійснити вторгнення до інших країн після його рішення напасти на Україну
- Того самого дня Туск заявив, що у ніч проти 12 вересня Польща закриє кордон з Білоруссю на тлі білорусько-російських військових навчань.
Коментарі (0)