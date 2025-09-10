CNN: Рубіо проінформували про російські "шахеди", які залетіли до Польщі

У ніч проти 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну до Польщі залетіли "шахеди"

Марко Рубіо (Фото: EPA)

Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив отримання інформації про російські "шахеди", які порушили повітряний простір Польщі під час масованої атаки на Україну у ніч проти 10 вересня. Про це повідомляє CNN.

Відповідаючи на запитання журналістів CNN, чи отримав він інформацію про російські безпілотники в повітряному просторі Польщі, Рубіо сказав: "Так".

У ніч проти 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну до Польщі залетіли "шахеди". Через це там закрили чотири аеропорти, а прем'єр-міністр країни Дональд Туск заявив, що військові застосували озброєння проти дронів.

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що під загрозою опинилися Підляське, Мазовецьке й Люблінське воєводства.

Військові уточнили, що триває операція з ідентифікації та нейтралізації цих об’єктів. За наказом командувача було застосовано озброєння, служби шукають збиті дрони.

Конгресмен-республіканець Джо Вілсон заявив, що російські дрони атакували Польщу, і назвав це "актом війни".