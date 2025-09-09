Туск оголосив про закриття кордону з Білоруссю
У ніч проти 12 вересня Польща закриє кордон з Білоруссю на тлі білорусько-російських військових навчань. Про це рішення оголосив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає RMF24.
"З міркувань національної безпеки ми закриємо наші кордони з Білоруссю, включно з залізничними переправами, у зв'язку з навчаннями "Захід" у четвер опівночі, з четверга на п'ятницю", – заявив Туск.
Найбільші російсько-білоруські військові навчання року, "Захід-2025", відбудуться з 12 до 16 вересня. Згідно з оголошенням у цих навчаннях візьмуть участь тисячі солдатів та сучасна військова техніка.
Навчання "Захід" роками викликають інтерес та занепокоєння серед сусідніх країн, особливо в контексті напруженості на східному фланзі НАТО, пише медіа.
- На початку місяця в Білорусі затримали громадянина Польщі, звинувативши його в нібито "шпигунстві" щодо майбутніх військових навчань. Польський прем'єр заперечив звинувачення, а МЗС країни згодом "наполегливо рекомендувало" всім своїм громадянам терміново покинути Білорусь і не подорожувати до неї.
- Буданов заявив, що військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" не становлять загрози для України та країн ЄС.
