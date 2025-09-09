Туск оголосив про закриття кордону з Білоруссю

Кордон між Білоруссю та Польщею закриють у ніч проти 12 вересня

Дональд Туск (Фото: Adam Warzawa/EPA)

У ніч проти 12 вересня Польща закриє кордон з Білоруссю на тлі білорусько-російських військових навчань. Про це рішення оголосив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає RMF24.

"З міркувань національної безпеки ми закриємо наші кордони з Білоруссю, включно з залізничними переправами, у зв'язку з навчаннями "Захід" у четвер опівночі, з четверга на п'ятницю", – заявив Туск.

Найбільші російсько-білоруські військові навчання року, "Захід-2025", відбудуться з 12 до 16 вересня. Згідно з оголошенням у цих навчаннях візьмуть участь тисячі солдатів та сучасна військова техніка.

Навчання "Захід" роками викликають інтерес та занепокоєння серед сусідніх країн, особливо в контексті напруженості на східному фланзі НАТО, пише медіа.