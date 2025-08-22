МЗС застерегло Білорусь від "необдуманих провокацій" на тлі спільних з Росією навчань

В українському МЗС закликали партнерів зберігати пильність, посилити санкційний та політичний тиск на Росію та Білорусь

Навчання ОДКБ (Фото: Igor Kovalenko/EPA)

Київ застерігає Мінськ від провокацій на тлі військових навчань, які Білорусь проведе у вересні разом з Росією. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ.

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що з 2022 року Білорусь є співучасницею злочину агресії Росії проти України. Мінськ надав окупантам свою територію та повітряний простір для нападу на Україну, а також продовжує політичну, військову, військово-технічну, інформаційну та інші види підтримки Росії в її неспровокованій і злочинній війні.

У МЗС переконані, що співпраця режимів у Москві та Мінську становить безпосередню загрозу не лише для України, а й для Польщі, держав Балтії та всієї Європи, а також перешкоджає зусиллям президента США Дональда Трампа щодо припинення війни.

У відомстві закликали партнерів зберігати пильність, посилити санкційний та політичний тиск на Росію та Білорусь, спільно протидіяти російській пропаганді та зміцнювати обороноздатність України, яка захищає Європу від російської загрози.

"Пам’ятаємо про гіркий досвід і ціну брехливих заяв російського та білоруського диктаторів. Накопичення російських військ на кордонах України у 2021-2022 роках відбувалося під прикриттям спільних військових навчань Росії та Білорусі "Запад-2021". Застерігаємо Мінськ від необдуманих провокацій, радимо зберігати розсудливість, не наближатися до кордонів та не провокувати Сили оборони України", – йдеться в заяві.

У МЗС наголосили, що Україна ніколи не становила та не становитиме загрози для білоруського народу, з яким прагне жити в мирі, має спільне минуле, яке сягає Княжої доби та Великого Князівства Литовського, та майбутнє – у європейській сім’ї народів.