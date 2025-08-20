Литва посилює безпеку кордону перед навчаннями Росії та Білорусі у вересні

Навчання "Захід - 2021" (Ілюстративне фото: ALEXEI DRUZHININ/EPA)

Литва посилює безпеку кордону та розгортає додаткові сили напередодні спільних військових навчань Москви та Мінська на території Білорусі "Захід-2025". Про це заявив командувач Державної прикордонної служби Литви Рустамас Любаєвас у коментарі LRT.

План щодо запобігання провокацій на кордоні затверджено та вже реалізується.

"З наближенням навчань "Захід" ми плануємо посилити [прикордонну безпеку], розгорнути додатковий персонал на зовнішніх кордонах та вжити певних заходів у співпраці з іншими установами, литовськими військовими та поліцією", – сказав Любаєвас.

За словами Любаєваса, литовські прикордонники працюють у посиленому режимі безпеки з 2021 року.

У рік напередодні повномасштабного вторгнення в Україну у навчаннях "Захід-2021" взяли участь близько 200 000 військовослужбовців Росії та Білорусі. Цього року, за даними Міністерства оборони Литви, кількість військових з обох сторін складатиме до 30 000.

Навчання "Захід" проводяться кожні два роки з 2009 року, за винятком 2023 року.

У 2025 році маневри заплановані на 12-16 серпня на території Білорусі біля кордонів НАТО.