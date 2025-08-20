Литва посилює безпеку кордону перед навчаннями Росії та Білорусі у вересні
Литва посилює безпеку кордону та розгортає додаткові сили напередодні спільних військових навчань Москви та Мінська на території Білорусі "Захід-2025". Про це заявив командувач Державної прикордонної служби Литви Рустамас Любаєвас у коментарі LRT.
План щодо запобігання провокацій на кордоні затверджено та вже реалізується.
"З наближенням навчань "Захід" ми плануємо посилити [прикордонну безпеку], розгорнути додатковий персонал на зовнішніх кордонах та вжити певних заходів у співпраці з іншими установами, литовськими військовими та поліцією", – сказав Любаєвас.
За словами Любаєваса, литовські прикордонники працюють у посиленому режимі безпеки з 2021 року.
У рік напередодні повномасштабного вторгнення в Україну у навчаннях "Захід-2021" взяли участь близько 200 000 військовослужбовців Росії та Білорусі. Цього року, за даними Міністерства оборони Литви, кількість військових з обох сторін складатиме до 30 000.
Навчання "Захід" проводяться кожні два роки з 2009 року, за винятком 2023 року.
У 2025 році маневри заплановані на 12-16 серпня на території Білорусі біля кордонів НАТО.
- 5 лютого президент Зеленський заявив, що у 2025 році російський диктатор Путін розмістить свої війська у Білорусі для втягування у війну Польщі та країн Балтії.
- 4 квітня у МЗС Литви повідомляли, що НАТО готове відреагувати на військові навчання Росії та Білорусі "Запад-2025", якщо буде потреба.
- 29 квітня Зеленський заявив, що Росія "щось готує" в Білорусі цього літа.
- 5 серпня Німеччина спрямувала до Польщі п’ять винищувачів Eurofighter напередодні спільних військових навчань Росії та Білорусі "Захід-2025".
